Joven yucateco se vuelve viral por tener el nombre más raro de México

Yucatán, Mérida.- Una pizzería de Mérida, Yucatán, hizo un concurso para encontrar los nombres más raros.

Así, poco a poco, empezaron a acumularse candidatos hasta que apareció un joven llamado:

El joven, apellidado Santos Chablé, vivía durante su infancia en Estados Unidos, pues sus padres migraron a ese país, donde fue víctima de bromas y bullying.

Ahí le decían Miller, como aún le dicen de cariño, y aprendió a vivir con ese nombre. Sin embargo después se enteraría de las otras tres palabras:

A partir de los 14, 15 años me di cuenta que así me llamaba, porque de pequeño no sabía mi nombre completo, me decían sólo Miller, hasta que mi padre me comentó lo siguiente:".