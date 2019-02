La RAE lo vuelve a hacer e impacta con respuesta a duda de internauta

Ciudad de México.- Poco después de que la RAE (Real Academia de la Lengua Española) causara revuelo con la respuesta que dio a un internauta con respecto a la frase “te invito a mi casa a ver Netflix", el órgano ha vuelto a generar movimiento en redes sociales con la forma en que contestó a una usuaria de Twitter.

Por medio de dicha plataforma, una internauta le hizo saber a la RAE que tenía un “dilema”, ya que acababa de percatarse de que al querer nombrar un objeto de color marrón cuya palabra es en femenino no podía nombrarlo ‘marronA’.

Hola @RAEinforma, tengo un dilema. Hoy hablando con mi peor es nada @JPG_Music me di cuenta que puedo decir que una correa es negrA, pero no que es marronA. ¿Por qué? ¿Estamos discriminando a las marronAs? Gracias por tu atención", expuso la usuaria de Twitter.

Con la misma disposición que ha tenido para dar respuesta a las más curiosas dudas de internautas, la RAE contestó a la tuitera de una forma que ha sido aplaudida por otros usuarios.

Por su puesto, las reacciones de internautas no se hicieron esperar, pues pronto interpretaron las posibles intenciones del mensaje de la Real Academia al emplear tales palabras para ejemplificar la respuesta.

La institución se ha visto envuelta en controversia por las determinaciones que ha tomado desde noviembre de 2018 en cuanto al lenguaje inclusivo, rezón por la cual algunos usuarios de Twitter realizan constantemente preguntas referentes al género de las palabras y cómo estas se escriben.

A mí me gustaría saber por qué han admitido presidENTA, cuando la terminación "enta" no significa nada. Ya puestos, igual que han admitido presidenta para femenino, ¿por qué o presidento para masculino?”, escribió una internauta, a lo que la RAE no dudó en dar respuesta.