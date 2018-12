La conmovedora reacción de un pitbull al ser adoptado en un refugio

Los Ángeles, EU.- ‘Benny’, un pitbull vivía en un refugio de animales de California quien un día recibió la sorpresa de que por fin iba a ser adoptado y así salir de la pequeña jaula que lo albergó por un largo tiempo.

El perro no pudo evitar mover la cola al ver que alguien abría la puerta de su lugar de descanso. Cuando el can logra salir del alberge con la correa puesta no puede contener la emisión saltando por todas partes. ‘Benny’ ahora tiene una familia adoptiva que aseguró darle el mejor de los cuidados.

El video ya tiene acumulado más de 3 millones de reproducciones en YouTube.