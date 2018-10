La historia de Yudy Pineda, la mujer que pasó de monja a ¡actriz porno!

Bogotá, Colombia.- ¿Puedes imaginarlo? una monja dedicada al servicio de Dios haciendo un cambio radical a su vida convirtiéndose en actriz de cine erótico.

Esta es la historia de Yudy Pineda, una joven de origen colombiano que decidió abandonar sus votos para incursionar como modelo de webcam y posteriormente para convertirse en actriz de cine para adultos.

La chica permaneció 8 años en un convento cuando apenas tenía 10 años, tradición que le trasmitió su abuela, además de acudir a una escuela que era frecuentada por monjas y por tal razón decidió ingresar y permaneció ahí durante 8 años hasta que conoció a un joven que se dedicaba a dar catecismo y se enamoró, por lo que eligió irse.

Más tarde conoció la labor de las ‘webcamers’, en donde al comienzo debía laborar de las 10:00 a las 18:00 horas, situación que la llevó a una gran depresión al no ganar mucho dinero.

Esto la llevó a conocer a Juan Bustos, un director del cine para adultos, asesorando y profesionalizando a las estrellas porno.

La joven comentó: “Cuando me confieso con el padre, le digo que me perdone por todos los días entrar en el proceso de masturbación y en películas ‘nopor’. Me siento bien cuando voy a la iglesia. Siento mucha paz y tranquilidad cuando estoy allá. Trato de entrar lo más decente que pueda, y no falto los viernes al grupo de oración, los sábados de vigilia y los domingos a la misa”.

Mediante un video la modelo de webcam platica lo difícil que fue explicarles a sus hijos lo que hacía para que no sufrieran en la escuela.