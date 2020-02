La imprudente opinión de Chávez Jr. a feminicidios: "La mujer es el sexo débil"

Culiacán, Sinaloa.- El boxeador Julio César Chávez Jr. se encuentra nuevamente en medio de la polémica por emitir su opinión acerca de los feminicidios y la violencia contra la mujer que se vive en México.

A través de sus historias de Instagram, 'El hijo de la leyenda' se mostró en contra del maltrato hacia las féminas, incluso, catalogó a la mujer como "el sexo débil".

Siempre he querido hablar de que el abuso hacia la mujer, los golpes, para mí eso es algo que no debe ser bien visto a nivel mundial. Para mí la mujer sigue más frágil que el hombre y yo como boxeador no me atrevería a golpear a una”.