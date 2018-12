La 'panza cervecera' de un hombre resultó ser un siniestro padecimiento

Los Ángeles, EU.- Por varios meses, Héctor Hernández no entendía cómo fue que su estómago había crecido tanto a través de los años. El hombre de origen latino de 47 años de edad vio como su barriga crecía hasta que le fue imposible inclinarse para amarrar sus zapatos.



Todos atribuían el problema a la bebida, y coincidían en que se trataba de una barriga ''cervecera''.

Simplemente pensé que estaba gordo. Siempre he sido un tipo grande'', contó Hernández a The New York Times al descubrir que su condición se debía a un tumor de 35 kilogramos, el más grande que sus médicos hayan visto.