‘Lady Magistrado’ asegura tener influencias para evitar multa en Puebla

Puebla, México.- La grabación de una mujer que fue infraccionada por las autoridades tras pasarse una luz roja de un semáforo y tener la licencia de manejo vencida, se hizo viral.

La señora aseguraba que tenía influencias con un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado y amenazó a las autoridades de tránsito de San Andrés Cholula.

El video circula a través de las redes sociales y la infractora fue apodada ‘Lady Magistrado’ por los internautas debido a que en todo el clip hace referencia a su amistad con el magistrado.

¡Ay ajá! Quieren dinero, les gusta el dinero, pin…, corruptos, pero me voy de este país, es la última que me hacen, pero me las van a pagar. Magistrado Álvaro Rubi de Ciudad Judicial”, contestó la conductora.