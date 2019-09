LadyCocaCola: Mujer deja el refresco por 'tachar' de groseros sus anuncios

Ciudad de México.- Este viernes, mediante redes sociales se viralizó el video de un mujer que se muestra molesta por la nueva publicidad de una famosa marca de refrescos, la cual pone groserías.

Ella no va a dejar de tomar Coca-Cola por cuestión de Salud, #LadyCocaCola va a dejar de tomarla porque “usan groserías” en su publicidad. ¿Ya ven por qué hago campaña por el ácido fólico durante el embarazo? pic.twitter.com/QwJ19zem9u

Resulta que ahora su publicidad muestra claramente groserías en los espectaculares e incluso como me di cuenta que tres mamás me escribieron, diciéndoles “mamá ahí dice una grosería”, al ir en las calles leyendo un letrero, este video es para decirles que yo no compro otra Coca Cola esta es la última que compro”, mencionó.