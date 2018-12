Lo señalan por contratar a una 'playmate' y hace campaña por misoginia

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- El ayuntamiento de San Luis Potosí, encabezado por Xavier Nava Palacios, contrató a la ‘playmate’ venezolana María Fernanda Castrillo, el funcionario acusó de crear “una campaña de misoginia a quienes lo señalan por el hecho”.

Castrillo, encargada del área de diseño en la Dirección de Comunicación Social e institucional y estaría ganando un sueldo cercano a los 40 mil pesos quincenales, señaló el portal 24-Horas.

El mismo medio afirma que el director de comunicación social del Ayuntamiento confirmó que María Fernanda trabaja en el área de diseño, y reconoció que ella no tenía experiencia en esa área ni realizó actividades similares en su país de origen.

María Fernanda, quien estuvo en la portada de la revista Playboy en Venezuela durante el año 2007, dijo que tiene estudios de diseño, sin embargo no hay constancia de ello, según fuentes de la Oficialía Mayor.

Por supuesto (que tiene experiencia), si no, no estaría trabajando aquí, pero es terrible que se sumen a una campaña de desprestigio. Me parece lamentable que eso lo hagamos, creo que las mujeres merecen absoluto respeto, cuestionar esto y hacerlo como se está haciendo en distintos medios y tratando de hacer un gran escándalo de ello, me parece una campaña delicada, porque hay violencia contra la mujer", enfatizó.