Los memes del clavadista mexicano que ganó oro en Lima y confesó que es flojo

Ciudad de México.- El clavadista mexicano, Kevin Berlín, consiguió su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras ganar una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, pero lo que más destacó fue su confesión: Admitió que es flojo.

Durante una entrevista tras conseguir la presea en la competencia de clavados desde la plataforma de 10 metros fue cuando ocurrió el cómico momento.

La verdad yo soñaba ir a unos Juegos Olímpicos, pero la verdad yo no soñaba estar en Tokio por cosas que me han estado diciendo como ‘tú no puedes’, de que ‘sólo ganas por suerte’, o ‘que eres muy flojo’, y la verdad no sé por qué dicen que si eres flojo no puedes lograr algo y yo creo que la verdad sí soy flojo”.