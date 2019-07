¿Luisito Comunica fue o no infiel? Su amigo DebryanShow aclara el tema

Ciudad de México.- El YouTuber Ryan Hoffman Badui, mejor conocido como ‘Rayito’, aclaró en sus historias de Instagram la polémica surgida en torno a que Luisito Comunica habría sido infiel a su novia.

Lo anterior, luego de que Lizbeth Rodríguez de 'Exponiendo Infieles' leyó una conversación suya con Luisito en WhatsApp, y -según el influencer- sacó la información de contexto, sugiriendo que Luis habría sido infiel a Cinthya Velázquez, ‘La Chule’.

Por ello, Hoffman Badui quiso aclarar la situación de una vez por todas:

Primero que nada ya estoy harto, es necesario que haga esto. Intenté evitar hablar de este tema porque no quería involucrar más a mis amigos, no quería más conflictos, pero definitivamente ya estoy cansado de escuchar malos comentarios por algo que no es verdad y se los voy a aclarar en este momento”.