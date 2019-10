Actor de 'Star Wars' apoya a los manifestantes de Chile mediante un tuit

Estados Unidos.- Sin duda uno de los personajes más emblemáticos de Star Wars, es Luke Skywalker, interpretado por el mítico Mark Hamill, sin embargo, este actor ha manifestado su opinión a las protestas en Chile.

El día 25 de octubre, el icónico Hamill retuiteó una publicación con la siguiente frase:

Greetings to all Chileans! The world is watching you.#Resist (Saludos a todos los chilenos! El mundo los esta viendo").