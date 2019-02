MeToo: Vandalizan estatua del beso más famoso de EU, podría ser un abuso

Florida, EU.- La escultura que recrea el beso más famoso de Estados Unidos fue vandalizada en Florida.

Este hecho histórico ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial (1945), cuando el marinero George Mendonsa celebraba por la euforia del momento y sorprendió con un beso a la enfermera Greta Friedman, esta escena quedó inmortalizada gracias al fotógrafo Alfred Eisenstaedt.

Greta aseguró que no conocía al marinero y que tampoco sabía que la besaría.

No lo vi cuando se aproximó y antes de darme cuenta estaba agarrada muy firme”, confesó a la CBS.

Además fue entrevista por Veterans History Project, y señaló que la escena no fue algo romántico.

Sentí que él era muy fuerte. Me apretaba. No estoy segura del beso. Solo era alguien que celebraba. No fue algo romántico”