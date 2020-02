Memes: Rock FM 91.7 causa burlas en redes por 'This Love' de Maroon 5

Los 2 estados de la raza que lleva más de 2 días escuchando ‘This Love’ de Maroon 5 en la 91.7.



This love has taken its toll on me

She said goodbye too many times before

And her heart is breaking in front of me

I have no choice cause I won't say goodbye anymore, woah, woah, woah pic.twitter.com/0qBasvsCZJ