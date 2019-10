Muere Pancho, el coyote confundido con un perro que puso a las redes de cabeza

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El coyote encontrado atropellado en una carretera de Ciudad Victoria, y a quien llamaron Pancho, lamentablemente falleció este fin de semana debido a las lesiones provocadas por el impacto.

Pancho fue confundido por un perro al ser rescatado por una joven, identificada como Andrea Athie, y se hizo viral. Las redes enloquecieron y comenzaron a difundir la historia del simpático coyote.

Pancho, según relató Athie, fue atropellado por un automóvil y este le causó graves daños en sus cervicales, lo que le impidió la movilidad de sus patas traseras.

La joven informó que se le dio tratamiento y rehabilitación para que reaccionara favorablemente y saliera adelante, sin embargo, el pequeño animal no resistió las heridas causadas y falleció.

Desgraciadamente el día de ayer en la noche pancho ya no pudo continuar luchando con nosotros, todos los días se trataba con él, pero Pancho simplemente no respondía al tratamiento (...) se hizo todo lo humanamente posible hasta el último momento y siempre se buscó que él saliera adelante con la mejor calidad de vida posible y que no sufriera. Pancho se fue hoy pero nos dejó algo muy importante".