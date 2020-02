Mujer china sale a la calle disfrazada de jirafa para cuidarse del coronavirus

Luzhou, China.- Una mujer de apellido He, asistió al hospital de la ciudad de Luzhou, en la provincia China de Sichuan disfrazada de jirafa para evitar contagiarse del coronavirus. He comentó que tuvo que tomar esas medidas pues no logró obtener alguna mascarilla.

Ella fue al hospital por medicamentos para su padre, pues era uno de los pacientes más frecuentes de aquel centro médico desde antes de que iniciara la enfermedad. La mujer decidió volverse responsable en cuidar a su padre con tal de que no contenga el Covid-19.

Una china acude a un hospital disfrazada de jirafa al no poder conseguir una mascarilla en medio de la epidemia del #coronavirus

�� https://t.co/fMmA10w5wB pic.twitter.com/YzBMPpVHLJ — RT en Español (@ActualidadRT) February 15, 2020

La hija ha pedido a los médicos atender a su papá por medio de videollamada, para mantener la seguridad de él, pues las mascarillas se agotaron por el gran aumento de contagios del coronavirus en el país asiático.