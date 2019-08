Mujer dona riñón a otro y no a su abuelo moribundo por ser pedófilo y del KKK

Ciudad de México.- Una mujer estadounidense hizo una publicación que se volvió viral a través de la página 'I Dream Of Being This Petty', de Facebook.

Ahí, la mujer, que dice ser enfermera, explicó que su abuelo falleció luego de que se rehusara a donarle un riñón, a pesar de que era la única compatible .

Ella afirma que el sujeto era un supuesto pedófilo y miembro del Ku Klux Klan, la cual es una sociedad secreta estadounidense, supremacista blanca de extrema derecha.

La mujer decidió mejor inscribirse en un grupo de donantes y dárselo a un desconocido.

Uno decide lo que quiere hacer con su cuerpo. No vine a la vida para entregarle uno de mis órganos a un abusador de menores miembro del KKK, aunque fuera mi abuelo".