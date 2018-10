Mujer mata a su vecina embarazada para sacarle a su bebé del vientre

Dakota del Norte, EU.- El macabro feminicidio de Savanna LaFontaine-Greywind conmocionó a Estados Unidos y el mundo. Esta joven embarazada de ocho meses fue encontrada sin vida, envuelta en plásticos y colgada de un tronco en el Río Rojo de Dakota del Norte.

Savanna LaFontaine-Greywind desapareció el pasado 19 de agosto de 2017. La última vez que sus padres y hermano la vieron fue un sábado, cuando la joven embarazada dejó su casa para subir al departamento de arriba y así ayudar a una vecina.

Brooke Lynn Crews de 38 años, la vecina que vivía en el piso de arriba junto con su pareja William Hoehn de 32 años, le había pedido a Savanna que le modelara un vestido que estaba confeccionando. Es así que la joven dedicó parte de su fin de semana para colaborar con su supuesta amiga.

Por declaraciones de la presunta asesina a fiscales, al llegar la mujer a su departamento se puso hostil, la acusó de que ella maltrataba a los gatos y se enfrascaron en una pelea física.

LaFontaine-Greywind cayó al suelo, se golpeó la cabeza y quedó inconsciente. Fue entonces cuando Brooke Lynn Crews, de 38 años, usó un cuchillo para abrirle el vientre y sacar a la bebé. LaFontaine-Greywind, de 22, estaba viva y trató de incorporarse al menos una vez mientras todo eso ocurría. Murió más tarde, desangrándose, y su cuerpo fue hallado días después en una bolsa plástica a la orilla de un río.

Luego de que su familia la buscara, Savanna LaFontaine-Greywind nunca volvió a su casa. Pasaron los días y una vez que reportaron su desaparición, las autoridades comenzaron a investigar para dar con su paradero. Al entrar a la casa de Brooke y Hoehn, se dieron con la sorpresa que ambos tenían allí un bebé con unos pocos días de nacido pero la joven no estaba.

Recién el pasado domingo, poco más de una semana desde la desaparición de Savanna LaFontaine-Greywind, las autoridades dieron con el cuerpo sin vida de la joven. Estaba envuelta en plástico y colgada de un viejo tronco. Su bebé no estaba en su vientre.

El 2 de febrero pasado, el juez Frank Racek condenó a Crews a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.

Afortunadamente, la bebé, Haisley Jo, sobrevivió, y a sus seis meses de nacida fue vista en las audiencias en brazos de su padre, Ashton Matheny, con quien hoy vive. Matheny lloraba durante las sesiones, y luego declaró que era la primera vez que oía cómo había muerto su novia, con la que iba a casarse.

Minutos antes de que el juez Racek dictara sentencia contra ella, Crews dijo unas palabras, citadas por el periódico St. Paul Pioneer Press:

De verdad, de verdad, de verdad lo siento mucho. Quisiera poder ser yo la que sintiera el dolor (de la familia de la víctima). Quisiera no haber hecho esto. No hay excusa. No hay forma de racionalizarlo. No hay nada. Sé que ya no ayuda, pero lo siento".