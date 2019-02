Mujer que no quería hijos se embaraza; su suegra agujeró sus condones

Washington, EU.- Una mujer horrorizada reveló en Reddit que está embarazada después de encontrar a su suegra haciendo agujeros en sus condones.

La devastada nuera, de poco más de 20 años y que se cree que es de los Estados Unidos, explica que ella y su esposo le habían informado previamente a la señora que no querían tener hijos, lo que la dejó en un estado "histérico".

Poco después, la suegra se ofreció a prepararles la cena, pero no se dieron cuenta de que todo era parte de su malvado plan.

Esa noche, la madre le dijo a su hijo que había "olvidado" los ingredientes de la comida y lo envió a buscarlos, sin saber que la nuera se dirigía a casa temprano para ir a casa.

Pero la historia empeora aún más, ya que la suegra había estado visitándolos con frecuencia durante las 3 semanas anteriores.

Y no solo eso, sino que cuando se hicieron una prueba de embarazo, descubrieron que era positivo.

Estoy tan angustiada que no he podido dormir en los últimos 4 días. Lamento no haber actualizado antes, pero he estado en un lugar muy oscuro", escribió la mujer, que ahora está esperando a su primer hijo.