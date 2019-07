Mujer que tuvo sexo con niño de 13 años lo culpa por estar "obsesionado" con ella

Arizona, EU.- La maestra de 28 años encarcelada por tener sexo con un estudiante de 13 años culpó al joven, llamándolo "obsesionado" y "muy agresivo", su abogada dijo en un comunicado.

Brittany Zamora, la maestra que apenas el viernes 12 de julio fue condenada a pasar 20 años tras las rejas, previamente había admitido toda la culpa al asegurar que "estaba completamente arrepentida de sus acciones".

La abogada, Belen Olmedo Guerra, sugirió que el comportamiento del niño podría ser la causa de la condena impuesta a Zamora por abuso sexual en Arizona hace unas semanas.

Luego de la conclusión del juicio, Guerra se negó rotundamente a reconocer la culpa de su clienta y dijo:

He representado a Brittany Zamora por casi 16 meses y te puedo decir que no es un monstruo. Brittany no es una depredadora y esto no sucedió entre un 'niño pequeño' y Brittany. Él es un adolescente, ella no es un peligro para la sociedad"