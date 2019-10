Mujer se casa de nuevo y su exmarido le dedica un post en Facebook

Texas, EU. - Blake Higginbotham decidió compartir un emotivo post en su cuenta de Facebook al enterarse de que su exesposa estaría por volver a casarse.

Blake, junto con Heather, llegaron a formar una familia con tres niños pequeños, tras su divorcio, este hombre se enteró en septiembre de 2018 que ella se casaría de nuevo. En la red social publicó lo siguiente:

Aunque no se sentían bien entre ellos, Blake y Heather se esforzaron por cooperar ya que compartían la custodia de los niños.

Como buenos padres, ellos dos pusieron antes los intereses de sus hijos en primer lugar, Blake se alegró mucho cuando supo que Heather se comprometió con un buen hombre que amaba a sus pequeños.

Con esta experiencia Higginbotham esperaba animar a otras parejas divorciadas con hijos a abrir más sus mentes.

A todos los divorciados, los animo a que, junto conmigo, traten de ver esto desde un ángulo diferente”, aconsejó. “Solo porque no funcionaron como marido y mujer no significa que no puedan ser mamá y papá”.