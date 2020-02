Mujer se hace pasar por fantasma para no pagar el taxi en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Mediante redes sociales circuló una historia en la que un taxista relató haber sido estafado por una mujer que fingió ser un fantasma para no pagar.

Los hechos se dieron en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, luego de que el operador dejó a la fémina en su casa y esta ingresó a ella para sacar su dinero, sin embargo ya no regresó.

Fue la madre quien al ver al chofer se asombró y le preguntó qué era lo que hacía por lo que este le dijo que esperaba a una muchacha, a lo que la presunta progenitora le comentó que ella falleció hace cuatro años.

Me tocó dejar a una chava en la colonia Moderna, en Monterrey, el viaje fue de 87 pesos, se baja y me dice que ahorita me trae el dinero; en eso, después de unos siete minutos, sale una señora y me dice si había dejado a alguien”, escribió.