Mujer vive horror al operarse para lucir como Kim Kardashian; lleva 20 cirugías

Los Ángeles, EU.- Jennifer Pamplona, una mujer de 27 años de edad que es adicta a las cirugías plásticas y que ha invertido más de 500 mil dólares en operaciones para lucir como Kim Kardashian, asegura que ha aprendido su lección y que no se someterá a más procedimientos, esto después de la "pesadilla" en que resultó una reciente intervención que "arruinó" sus labios.

Pese a que se ha sometido a más de 20 cirugías para alcanzar su objetivo de verse como la estrella de reality show, Jennifer dice que evitará entrar al quirófano luego de asegurar que fue víctima de una malograda operación.

Después de que fuera operada para que le fueran colocados tres mililitros de relleno en sus labios el mes pasado, la joven asegura que abandonó la clínica sintiendo que había tenido una reacción al procedimiento.

Jennifer asegura que sus labios se veían como "labios de pez", que le dolían y que no paraban de sangrar.

Tan solo dos días después de la intervención, Jennifer tuvo que entrar a cirugía otra vez para que le removieran el relleno que le costó 3 mil dólares, razón por la que ahora asegura que evitará las operaciones en el futuro.

Cuando vi el resultado (de la operación) no podía creerlo. Estaba completamente arruinada y me habían dejado con labios de pez. Había pagado 3 mil dólares para ser estropeada y después me dijeron que tenía que esperar dos días para que me removieran el relleno. Pasé esos días cubriéndome la cara y encerrada, en cualquier momento que veía mi rostro comenzaba a llorar otra vez", relató Jennifer.