Niña se niega a resolver problema matemático que humillaba a mujeres

Utah, Estados Unidos.- Rythm Pacheco, estudiante de 10 años, se negó a resolver un problema matemático debido a que la pequeña consideró que ofendía a las mujeres y con ello dejó una enorme lección a los profesores de su escuela en Utah.

La madre de la niña, Nahomi, se percató de este hecho debido a que Rythim dejó un problema sin contestar en su cuaderno de notas y justificó el por qué no contestó.

¡Qué! Esto es muy ofensivo. Lo siento, no voy a corregir esto, no es bueno”, mencionó la madre.

Dentro del cuestionamiento se planteaba comparar los pesos de tres féminas y para no ofender a su maestra, la niña explicó mediante una carta sus razones para dejar en blanco la presunta.

No quiero ser grosera, pero no creo que el problema matemático haya sido muy bueno porque eso es juzgar el peso de las personas. Además, la razón por la que no quise responder es porque simplemente no creo que sea bueno. Con amor, Rhytm”, redactó la niña.