Niñas tienen 'épica' batalla de rap en fiesta de cumpleaños

Ciudad de México. - Una épica batalla de rap entre un par de niñas se volvió viral en redes sociales donde discuten sobre si una de ella será invitada a una fiesta de cumpleaños. Mantienen un ritmo y un flow, entre ellas sacan sus verdades.

Mientras este hecho pasaba, la gente que estaba ahí así como el que grababa, no paraban de reír y apoyar a cada una de ellas al escuchar los insultos de esa pelea. "El próximo año no te voy a invitar a mi cumpleaños loser" dijo una de las niñas.

Tú no me invitas, yo quiero ir cuando yo quiero, a mí no me importa lo que me digas, finjo ser tu amiga para que me empieces a rapear", contestó a otra niña.