"No eres bienvenido": México da asilo a Evo Morales e internautas reaccionan

No hay dinero, para quimios

No hay dinero, para educación

No hay dinero, para seguridad



SI HAY DINERO PARA QUE UN AVION, TRAIGA A UN DICTADOR!!!



