¡No lo creerás! Mujer le da la más rara prueba de amor a su novio

Ciudad de México.- Una joven mexicana, de 23 años de edad, decidió quitarse el ombligo para regalárselo a su novio como prueba de amor.

Paulina Casillas Landeros, se hizo dicha cirugía en el 2015, pero el caso se conoció hasta ahora que ella dio una entrevista a un diario internacional.

Según Mirror, la joven amante a las cirugías plásticas, pensó que la mejor ‘prueba de amor’ que podía hacerle a su novio era realizarse una operación para quitarse el ombligo, el cual le dio como presente a su novio.

Paulina dijo que dicha parte del cuerpo es la “que nos hace humanos". Además, mencionó que la operación fue bastante "dolorosa", asegurando que quería "deshumanizarse a sí misma de una manera simbólica".

Señaló que tres años después ha sufrido muchos dolores por culpa de la cirugía, mientras que ya no está en pareja con el hombre al que le regaló su ombligo.

Me sometí a una 'operación' realizada por un profesional, pero él me dio muy malos consejos sobre cómo cuidarme para que no se me infectara", manifestó Casillas.