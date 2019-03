"No necesito huev.. para partirte tu ma...": Mujer a acosador en el Metro

Ciudad de México.- En la línea 3 del Metro de la Ciudad de México, una mujer de 57 años enfrentó al sujeto, quien presuntamente le mostró sus genitales cuando iba en el transporte público.

¡Hijo de tu pin… ma…! ¡Cállate, pu…! No necesito hue… para partirte tu ma... Te estoy agarrando el pi…, güey. A mí no me vas a hacer tu jalada”, gritaba la señora, mientras lo pateaba y golpeaba en la cara con el puño de su mano.