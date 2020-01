"No se ponen en mis zapatos": Hombre captado por la 'Kiss Cam' en estadio

Quito, Ecuador.- Deyvi Andrade, el aficionado que fue captado por una 'Kiss Cam' mientras besaba a una mujer en un estadio de futbol, dio su versión y confirmó que su relación quedó "destruida" tras este hecho.

Mediante redes sociales, Deyvi expresó que la chica no era su pareja, pero que un ningún momento la quiso besar, como se había informado anteriormente.

En mi defensa quiero aclararle al señor reportero que en ningún momento me moría por besar a mi amiga y además en el video no se ve ningún beso".

No sé por qué dice que nos besamos apasionadamente cuando no hubo siquiera un roce en nuestros labios, solo me juzgan y me critican pero nadie se pone en mis zapatos", escribió el hombre.