"No son juguetes": Internautas estallan en contra de la venta mascotas

Porque:

- No son mercancías

- No juguetes

- Son seres vivos que sienten

- Necesitan cuidados, atención, espacio y no ser exhibidos para venta.

- Detrás de estos bellos cachorros hay una perrita maltratada para dar crías#MaskotaNoVendasAnimales#AdoptaNoCompres pic.twitter.com/xMthKECkw7