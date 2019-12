"No te voy a dejar solo": Mujer de 83 espera a que den de alta a su marido

Monterrey, Nuevo León. - En un hospital de Nuevo León, una anciana de 83 años se ha vuelto viral en redes sociales por su historia en la que lleva aproximadamente más de cinco días en la clínica 67 del IMSS esperando que den de alta a su marido de 85 años.

Al parecer la pareja no tiene familia pues no han recibido visitas o ayuda con la guardia del señor mayor de. La mujer no hace más que acompañar a su marido, ella solamente le repite lo mismo para reconfortarlo.

No te voy a dejar solo, aquí me quedare contigo".

La pareja se encuentra en espera para la amputación de una de las piernas del hombre, para poder darse de alta. La mujer siempre está con él pero suele alejarse de su asiento únicamente para ir al baño o buscar algo de comer.