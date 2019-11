"No tienen que bañarse todos los días": Polémicos consejos de mamá de 6 niños

Perth, Australia.- Constance Hall, una blogger australiana que tiene seis hijos, compartió para Mamamia algunos peculiares consejos y secretos referentes a cómo lidia con dirigir una familia grande, entre los cuales se encuentran bañar a sus hijos tres veces a la semana y permitirles comer con las manos a menudo.

Al realizar sus revelaciones sobre "cómo sobrevive" al tener que cuidar y criar a seis menores, Hall dijo que lavar los trastes es la peor parte de la cena.

Come con las manos... A menudo pongo una gran pila de vegetales al lado de otro plato de carne o lo que sea que esté cocinando en rebanadas", explicó la madre, quien además aconsejó tener cenas de picnic como una opción más barata.

Constance también reveló que no baña a sus hijos todos los días, algo que asegura "no los matará".

Ellos no se tienen que bañar todos los días. Ellos pueden a menudo saltarse esa parte de la rutina si está desanimando a todos. Es como que, 'de acuerdo, apestoso, ve a la escuela y cáusale asco a todos", expuso Hall.

En cuanto a lidiar con la ropa de seis niños, Constance habló sobre un 'brillante' consejo que le dieron en una ocasión. La mujer expuso que se deben comprar baldes de colores y colocarles el nombre de cada niño a estos.

La blogger dijo que en cada balde debe "tirarse" la ropa de los niños. Si los menores quieren ropa doblada, ya saben en donde pueden encontrar sus cosas y hacerlo ellos mismos.

Constance Hall también dijo que cada padre merece una "hora de salida" y que la de ella es a las 19:30 horas. La mujer indicó que después de esa hora sus hijos tienen que hacerse cargo de lo que necesitan ellos mismos.

No soy tu mamá; no estoy aquí. No soy tu esclava, solo soy la estatua de una mujer que hace una hora te limpió el trasero y ahora está tomando vino y chateando con su hermana", dijo Hall.