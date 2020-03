¡Novia amenaza! Los que no vayan a su boda por coronavirus "morirán" para ella 

Estados Unidos.- Una novia asegura que la crisis sanitaria por el coronavirus no es suficiente razón para que la boda de sus sueños no se realice o para que nadie la acompañe en su día especial, razón por la cual lanzó una amenaza a todos aquellos invitados que estén pensando en no cumplir con la cita por temor a propagar el Covid-19.

En un post de Facebook que se compartió en Reddit, la mujer estadounidense insistió en que la "paranoia por el coronavirus" no arruinaría su celebración por su unión matrimonial después de tantos meses de planeación y sacrificios, comentarios que la han vuelto el blanco de las críticas y señalamientos de internautas.

¡Me casaré en 37 días! Pasé 15 meses planeando. He gastado miles de dólares. He estado haciendo ejercicio, haciendo presupuestos (...)", escribió la novia.

He personalizado regalos, contestado un millón de correos electrónicos y bebido muchísimo vino en la bañera, así que me siento justificada en recordar a mis invitados que no me importa. Si no vas a mi boda por la paranoia del coronavirus, estás muerto para mí", continuó la mujer.

Por supuesto, internautas han criticado a la mujer, llamándola egocéntrica y egoísta por no importarle poner en riesgo la salud de sus seres queridos.

Como es conocido, tanto en Estados Unidos como en otros países se recomienda la medida preventiva del distanciamiento social para frenar el brote de coronavirus, por lo cual se han cancelado eventos masivos del deporte, el entretenimiento y acitivdades sociales.