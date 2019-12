'Novia' del 'Pirata de Culiacán' muestra captura de su último chat con él

Culiacán, Sinaloa.- Una cuenta de Facebook de una joven de nombre Dulce 'V', quien supuestamente era novia del 'Pirata de Culiacán', difundió una captura de pantalla de su última conversación con él.

La usuaria compartió un chat de WhatsApp en el que mostró su reacción a la noticia de la muerte de Juan Luis Laguna Rosales, nombre real del joven.

No lo puedo creer si no tiene ni 10 horas que estábamos hablando riendo y planeando. Cómo pensar que la vida se puede acabar en unos segundos, despertar con la noticia que ya no te veré más”, escribió la chica.