Novia descubre infidelidad de su novio antes de la boda y decide vengarse

Ciudad de México.- Una mujer descubrió mensajes de su pareja y con otra mujer un día antes de la boda, ante ello la novia decidió actuar y cobrar venganza contra su pareja infiel y lo humilló en el altar.

Según varios portales internacionales la novia, mientras bebía champagne antes de la boda en compañía de sus damas de honor recibió varios mensajes de un número desconocido.

La novia leyó algo realmente doloroso para cualquier mujer, sí, el patán de su novio le escribió a su amante en un mensaje que ella tenía un cuerpo mejor al de la mujer con la iba a casarse y eso no fue todo, dijo que era mejor en la intimidad.

Este fin de semana, tú y yo, estoy excitado", decía el novio a la amante. "Tu cuerpo es increíble, y sabe cómo usarlo, me gustaría que mi novia tuviera la mitad de las habilidades que tienes", agregó. Y no, eso no fue todo, el sujeto también reveló a la desconocida que él "nunca tuvo ese tipo de conexión antes", pese a que llevaba 6 años de novio con Casey.

Otro de los mensajes decía: “Te extraño tanto, no puedo dejar de pensar en el maldito rey …”.

Se dice que una vez que la novia vio los textos, los mostró a todos los que estaban con ella, y la conmoción fue inmediata. Después del primer impacto y el llanto Casey decidió arreglar una forma de vengarse a pesar de que se le recomendó cancelar en ese momento la boda.

Al día siguiente, según el portal británico de noticias Daily Mail, Casey se presentó a la ceremonia, se paró en el altar y ahí vino la venganza.

Casey lo detalla así: “Caminé hacia el altar con pies pesados, mi vestido de ensueño ahora solo era un disfraz. Él vio mi cara y sabía que yo no me sentía como una mujer en su gran día, pero no sabía lo que se avecinaba. Ni él, ni los presentes”.

Hoy no habrá boda. Parece que Alex (nombre ficticio que se le dio al novio) no es quien yo pensaba que era”, anunció Casey. Sacó su móvil, que llevaba oculto tras el ramo, y comenzó a leer.

Llegué al frente del altar, respiré hondo y enfrenté a nuestros amigos, a nuestros padres y conté la verdad sobre Alex", prosigue relatando.

Al leer todos los mensajes de traición, Casey expuso al novio delante de todos los que conocía. Al oír toda la historia, Alex salió de la iglesia con su padrino.

No habrá una recepción de matrimonio hoy, pero en vez de eso habrá una celebración de honestidad", comunicó la novia a sus invitados.

En las capturas de pantalla incluían conversaciones subidas de tono entre Alex y otra mujer, e incluían selfies de los dos. Las pruebas de la infidelidad estaban fechadas, meses antes e incluso días antes del matrimonio.