Nueva moda: 'InMyFeelingsChallenge' pone a bailar a todos en Instagram

Ciudad de México.- La red social de Instagram evoluciona constatemente y no solo por sus creadores y las nuevas funciones, son los usuarios quienes le dan el protagonismo con modas. Una de ellas es el ‘Kikichallenge’ con el éxito de Drake, In my feelings nombre que también se le da al reto. Ahora famosos e influencer han hecho que el reto sea bajándose del automóvil y bailar la canción mientras el automóvil está en marcha.

Y el outfit obligatorio incluye chándal, aros y todo lo que pilles por casa. Algunos famosos como Laura Escanes, Tamara Gorro, Will Smith o Millie BobbieBrown son parte de él.

Escanes es de las que más está triunfando con su pseudovideoclip en España. . En la publicación, que ya cuenta con casi 1.300.000 reproducciones, la instagramer solo ha escrito una de las frases de la canción. "Kiki, do you love me?", pregunta a sus fans.

Tamara Gorro, es otra famosa que hace unos días bromeó con su familia virtual por un bañador algo juguetón, también se ha animado. La presentadora lo hizo a su manera. "Asumo que no lo hago nada bien, pero lo importante es divertirse y reírse de uno mismo", confiesa.

Millie Bobby Brown. Con la ayuda de Noah Schnapp, Will en 'Stranger Things', la actriz ha demostrado que la las metas o logros del noviazgo. "Noches como esta me vuelven loca", comenta la adolescente en un intento de parafrasear el temazo de Drake.

nights like these get me crazyyyyy hahaha #friendshipgoals Una publicación compartida de MBB (@milliebobbybrown) el 17 Jul, 2018 a las 9:27 PDT

Will Smith han decidido hacerlo a lo grande. Y esto es literal, porque el actor ha escalado para bailar desde uno de los arcos del Puente de las Cadenas, en Budapest. "Estaba aterrado", dijo a sus fans.