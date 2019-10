Para ahorrar, joven se ejercitaba en sección de deportes de supermercado

Ciudad de México.- Raúl Cauich, un joven de 21 años, el cual buscaba bajar de peso, y no tenía dinero, tuvo la iniciativa de ir a un supermercado a la sección de deportes para ejercitarse con las pesas en exhibición.

Fue entonces, que durante 15 días el joven estuvo asistiendo al súper, en donde realizaba una pequeña rutina, la cual se vio interrumpida luego de que empleados se percataron de su presencia diaria.

Al principio me veían un poco raro, pero me imagino que pensaban que iba a comprar un aparato y lo estaba probando, pero no, yo solo estaba haciendo mi rutina. Al cabo de 5 días de ir diario, ya hasta Mary, la señora de limpieza me saludaba”, comentó para el Darío de Yucatán.