Pareja de ancianos ofrecen su jubilación para recuperar a su perrita robada

Ciudad de México.- Una pareja de adultos mayores publicó un video en YouTube en el que suplicaba ayuda para recuperar a su perrita ‘Mara’, una caniche toy de cuatro años. El matrimonio, que vive en Mar del Plata, Argentina, incluso ofreció su jubilación como recompensa.

"Por favor, quiero mi perrita, les doy mi jubilación. Es lo único que tenemos, somos los dos solitos y ella nada más", suplicaba Ana, junto a su esposo Eduardo en el video, que se volvió viral en las redes sociales

El video inicia con Eduardo relatando el robo "Vino un muchacho como de 15, 16 años, vendiendo bolsas de residuos. Le dije que no tenía interés, pero igual le di unos pesos. Entonces me dijo que si le podía dar un vaso de agua, entré a buscarle el agua y cuando salí ya me había robado la perrita", explicó.

Afortunadamente, la historia tuvo final feliz pues luego de que la denuncia se hiciera viral, la policía logró encontrar a ‘Mara’ a unas 50 cuadras de la vivienda de la pareja. El emocionante reencuentro quedó grabado.

Así fue el reencuentro de la pareja de jubilados con su perrita Mara pic.twitter.com/tBqIFEJaza — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 27 de julio de 2018