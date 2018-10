Peligros en el amor: Mujer resulta ser alérgica a su marido

Bogotá, Colombia.- Una joven mujer de 35 años de Colombia se dio cuenta que era alérgica a su esposo, cuando su cara se enrojecía al acercarse a él para saludarlo, esto al presentar síntomas de alergia debido a la barba de su esposo.

Inmediatamente pasé a lavarme el rostro y a ponerme alguna crema para que se me quitara la alergia que me producía su barba”

Sin embargo, las cosas se complicaron aun más pues no solo resulto ser alérgica a la barba sino también a los fluidos de su esposo, por lo que tener intimidad era muy difícil para la pareja.

Ante tal situación acudieron a un especialista, quien les recomendó usar preservativos, pero la joven también era alérgica al latex, por lo que la pareja no le quedó más que buscar otras alternativas.

Con el paso del tiempo me di cuenta que me sentía mejor si inmediatamente terminado el acto sexual me lavaba con abundante agua”