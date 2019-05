"Pensé que me iban a matar": Víctima de 'Lady Frijoles' relata el brutal ataque

Ciudad de México.- Luego de que el pasado noviembre de 2018 se hiciera viral el caso de una migrante hondureña que había rechazado un plato de frijoles en un refugio de Tijuana, la mujer apodada ‘Lady Frijoles’ reapareció en las redes en marzo por un caso de agresión en Estados Unidos.

La mujer hondureña pidió perdón a los mexicanos por insultar el platillo a pesar de que le estaban brindando ayuda, sin embargo, el país no aceptó su disculpa y fue víctima de memes y críticas debido a ello.



El pasado 26 de marzo, la mujer llamada Mirian Yamileth Zelaya Gómez fue detenida por haberse visto involucrada en un ataque a una mujer en Estados Unidos.

La hondureña atacó a una mujer llamada Alba Escobar junto a su hermana. Las armas que utilizó fueron el marco de una cama y un cuchillo.

La víctima, cuya identidad no había sido revelada hasta ahora, relató a Telemundo que las hermanas la atacaron debido a una discusión que subió de tono por “chismes”.

Alba mencionó que ese día de marzo, alrededor de las 23:30 horas de la noche, las hondureñas la atacaron durante más de 30 minutos de una manera tan brutal que pensó no saldría con vida.

Era horrible. Era demasiada sangre la que yo aventaba. Es algo horrible que no le deseo a nadie. Me jalonearon muy feo, en ese momento yo me esperé lo peor. Pensé ‘me van a matar’. Miriam dijo que me daría con una silla mientras me sostenía de los brazos y su hermana del pelo. El cuchillo lo agarró Mirna”.