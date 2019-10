"Perdón bebé": Sale libre tras transmitir en vivo la muerte de su hermana menor

California, Estados Unidos.- Obdulia Sanchez fue liberada de una prisión de California a solo 26 meses de causar la muerte de su hermana menor de 14 años durante un choque por manejar en estado de ebriedad.



La joven transmitió en vivo todo el incidente, incluso mostró el cadáver de su hermana. Sanchez, de 20 años, recibió libertad condicional el pasado 21 de septiembre. Había sido sentenciada a 76 meses tras las rejas, sin embargo, fue liberada antes por buen comportamiento luego de pasar dos años recluida.

En el fatal accidente ocurrido en julio de 2017, otra menor de 14 años resultó herida. Sanchez volteó su auto más de una hora antes de que el alcoholímetro revelara que pasaba los niveles de alcohol permitidos. Después de que transmitió en vivo a su hermana en agonía, dijo:

Luego, le dice a su hermana:

Perdón bebé , no quería matarte".

Un vocero del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California dijo que la joven completó todos los programas que cursó en el lugar para rehabilitarse, además de otros educativos.

Antes del accidente en el que murió su hermana, Sanchez tomó video de las tres riendo en el auto antes de que se fueran de lado en la carretera, lo que hizo que ella entrara en pánico y volcaran.

En su cuenta de Instagram, la cual Sanchez tiene privada, escribió:

'RIP Jaqueline Sanchez Estrada. Fu.. Everybody Against me' ('Que se jod... todos los que están contra mí')".