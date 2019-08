Periodista de Fox News muere al cubrir reportaje de piloto de acrobacias

Nueva Orleans, Luisiana.- La comunidad de Nueva Orleans está llorando la pérdida de Nancy Parker, una presentadora de noticias que falleció en un accidente aéreo mientras cubría una noticia sobre un piloto de acrobacias.

Parker, quien trabajó para la cadena WVUE Fox 8 News por 27 años, murió junto al piloto Franklin J. P. Augustus quien era miembro de un grupo de Luisiana en honor a los Aviadores de Tuskegee.

Luego de que la aeronave se estrellara cerca de un campo en el este de Nueva Orleans, justo después de 15:00 horas, esta se incendió.

A Parker le sobreviven sus tres hijos y su esposo Glen Boyd. Tenía 53 años. Este sábado por la mañana, su esposo publicó un emotivo mensaje en Facebook al recordar a su esposa como "una verdadera profesional" y "una maestra en su arte".

Tenía tanto que dar. Tan inteligente, tan talentosa. Ella era mi todo. No sé, en serio no sé. Ningún hombre más que Dios pudo haberse llevado a Nancy de mis brazos. La amaba y ella me amaba. Éramos mejores amigos. Intercambiaría lugares con ella en este momento. Debí haber estado en ese avión".