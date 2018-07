Perra casi muere durante un vuelo; la tripulación le salva la vida

Orlando,EU.- En la aerolínea JetBlue, se generó un caso de una bulldog francesa de tres años llamada ‘Darcy’ sufrió una dificultad respiratoria mientras se encontraba a 10.000 metros de altura, en viaje de Orlando, Florida a Worcester, Massachusetts.

Su dueña, Michele Burt, se horrorizó al darse cuenta que la lengua de su mascota se tornaba azul y que luchaba por respirar. "Todos somos afectados por las fluctuaciones en la presión de la cabina y los niveles de oxígeno. Humanos, caninos y felinos. Pero el hecho de que los tripulantes de a bordo respondieron inmediatamente a la situación hizo que la vida de Darcy fuese salvada" compartió Burt en su cuenta de Facebook.

Al ver cómo la perra se agitaba más y más, los empleados de la aerolínea corrieron a traerle una máscara de oxígeno a Darcy. Las fotos que se han vuelto virales en redes sociales y muestran como la bulldog sufría de alteración de la respiración la cual se produce por una disminución en la concentración de oxígeno en sangre y que puede llevar a la muerte.

"Coloqué la máscara sobre su cara y después de unos minutos volvió a mostrarse alerta. Al poco tiempo ya no quería usarla más" compartió su dueña. "Creo que la tripulación le salvó la vida, algunos pueden pensar que por ser la de una perra no vale lo mismo, pero para mí no es así" añadió.

"Queremos asegurarnos que todos tengan un vuelo seguro y confortable, incluso aquellos de cuatro patas" compartió un vocero de la aerolínea en un comunicado. "Le agradecemos a la tripulación por su accionar y nos alegra que todos hayan llegado a salvo a Worcester" concluyeron.