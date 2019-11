Cachorro causa polémica en Internet por tener una cola en la cabeza

Misuri, EU. - Recientemente se ha vuelto viral un pequeño cachorro el cual presentó una curiosa peculiaridad, pues presentó una cola en la cabeza, rápidamente enamoró a los internautas.

El pequeño can fue llamado Narwhal, en honor a los narvales, una especie de ballenas con un enorme colmillo que sobre sale de su frente. El centro de rescate Mac’s Mission, en Misuri, Estados Unidos compartió las primeras imágenes del perro.

La protuberancia no tiene función alguna y no se encuentra conectada a nada, por lo que no se puede mover, Narwhal por el momento no se encuentra en adopción, esperan a que crezca para ver si la deformación no le es impedimento para vivir.