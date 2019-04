Perro gana 100md en concurso e intentan robar el dinero a sus dueños

San Luis Río Colorado, Sonora.- Luego de que un perro chihuahua ganara 100 mil dólares en un concurso de Facebook Watch, su familia fue víctima de un ataque en el que intentaron quitarles el premio.

El can de nombre ‘Toshiro’ participó y ganó el concurso World’s Most Amazing Dog, de Facebook.

Luego de que los ampones se percataron de que esta familia fue acreedora a tal suma de dinero de inmediato se trasladaron al domicilio ubicado en la colonia La Mesa, del municipio San Luis Río Colorado, Sonora.

Al llegar amagaron a los familiares que ahí se encontraban y los despojaron del dinero, celulares y otras pertenencias para después huir en una camioneta Ford Escape 2003, propiedad de una de las víctimas.

Cabe resaltar que en ese momento, los dueños de ‘Toshiro’ no contaban con el efectivo del premio.

Autoridades de Seguridad Pública del Estado encontraron la unidad robada e iniciaron con una investigación para tratar de dar con los delincuentes.

Por su parte, el dueño de ‘Toshiro’ explicó a sus fans que debido a los hechos se mantendrán alejados de redes sociales.

Estamos un poquito resguardados, por eso no estamos al día, pero sinceramente lo que ven en los videos de Toshiro es mucho amor y la ansiedad que nos ha causado estar así,separados, resguardados, lejos de nuestro territorio, de nuestra casa, no nos ha permitido hacer un video con tanto amor; y no queríamos que vieran la angustia, porque sentimos temor y mucha impotencia por lo que le pasó”, escribió.