Pick up de Tesla y su "extraño" diseño desata los más divertidos memes

Ciudad de México.- Puede gustarnos o no, pero a cada lanzamiento o presentación de un auto de Tesla, las reacciones no son indiferentes. Te gusta o la detestas. No existen puntos medios.

Sin embargo, es probable que ninguna de sus productos haya generado tanta controversia como la nueva Cybertruck, la pick-up eléctrica a prueba de balas.

La Tesla Cybertruck es la largamente anticipada camioneta utilitaria de la compañía fundada por Elon Musk y como todos los productos que llevan su rma, destaca por una serie de razones.

La principal, el diseño, pues las formas extremadamente anguladas de su carrocería no se parecen a nada que el mercado automotriz haya con anterioridad y por esa razón, la burla en redes no se hizo esperar

Como tradicionalmente sucede en redes sociales, el espacio a las críticas fue acompañado por memes ingeniosos:

Hace 1 día en la presentación de su cibertruck indestructible rompen uno de los vidrios de la camioneta, y sólo genera risas y memes.

Los golpistas le dieron el litio a EE.UU. y a Tesla.

Litio manchado de sangre boliviana #DictaduraEnBolivia#23NParoNacional pic.twitter.com/8xbsBbzd33 — ARGENTA☀ (@ARGENTALATAM) November 23, 2019

Sabía que el coche de Tesla me sonaba de algo https://t.co/IVzwTNJKWn pic.twitter.com/PrQhAgBrww — Vrutalgames (@vrutalgames) November 23, 2019

Oi no mas, la troca de Tesla para nosotros los Mexicanos. �� pic.twitter.com/gXxdvWXVOs — ∫∫∫(Newton)dxdydz (@Ing_Newton) November 23, 2019

#Tesla se habrá inspirado en Blade Runner �� pic.twitter.com/RFaorkwwpk — Pablo Gómez (@PabloGomezA_) November 23, 2019

Así se hizo el Tesla Cybertruck pic.twitter.com/ukdvLiDjmP — guardian angel (@aurrsitoh) November 23, 2019

Tesla y sus diseños "Futuristicos" que salen mal en la exposición. pic.twitter.com/omxmDZI8cu — I v a n D o r k (@ChiroMclean) November 23, 2019

Cuando quieres añadir GASOLINA a un TESLA ���������� pic.twitter.com/jy4A1NAMvs — AutoControl (@SoyAutoControl) November 23, 2019

Vale, ya sabemos quién diseñó la furgoneta de #Tesla pic.twitter.com/Glqzk038ML — Sr. Lobo (@senoritolobo) November 23, 2019

El nuevo Tesla Cybertruck está inspirado en este coche de James Bond, según Elon Musk.



En una serie de tweets publicados por el directivo, este explica que el desarrollo de la Tesla Cybertruck se había inspirado en el vehículo quee aparece en La espía que me amó, la clásica… pic.twitter.com/VbqgqlYIbs — GhostCore Tech (@GhostCoreTech) November 23, 2019

Tesla 2014 vs Tesla 2019 design pic.twitter.com/Wi7EZfsLG5 — H E S O Y A M (@si_darwish) November 23, 2019

Ahuevo la rasita ya en le New tesla.... pic.twitter.com/3ek0ZK5sNi — FATBOY (@paguas4) November 23, 2019