Policías agreden violentamente a una vendedora de churros en CDMX

Ciudad de México.- Una videograbación muestra a una mujer envuelta en lágrimas con algunas bolsas de churros azucarados en los pies, supuestamente porque los policías del lugar intentaron detenerla.

La persona que grabó le video dijo que los policías violentaron a muchas personas que intentan ganarse la vida manera honrada, pero no hacen nada en contra de criminales.

Unos policías me llevaban a la fuerza y dos mujeres policía me hicieron calzón chino porque no me quería subir yo a la patrulla y pues en el forcejeo me tiran los curros”, señala la vendedora en el video.