Pornovenganza: Mujer filtra fotos de su ex desnudo tras hallarlo en app de citas

Cardiff, Gales.- Una mujer publicó fotos de su exnovio desnudo en una bañera luego de que lo encontrara en una aplicación de citas. Sarah Davies, de 29 años y madre de tres pequeños, publicó las fotos en Facebook, Snapchat y la app de citas Plenty of Fish, donde encontró el perfil de su expareja días después de su ruptura.

Sarah subió fotos de su expareja, Luke Aquilina, en las que aparece desnudo en una bañera junto a mensajes en las descripciones. En el caso de Snapchat, escribió:

¿No es guapo? (emoji feliz). Regla número uno. No hagan enfadar a una perra".

La Corte de Cardiff escuchó que Davies había estado saliendo con Luke por cuatro meses después de conocerlo por Facebook. La mujer se volvió "controladora y obsesiva", por lo que él terminó la relación el 10 de junio de este año.

A los tres días de la ruptura, Davies le mandó un mensaje a Luke en la app Plenty of Fish, amenazándolo con publicar las fotos. Él le contestó:

Davies luego subió las fotos a la app con un mensaje que decía:

El fiscal del caso aseguró que Aquilina relató que ella le hablaba por números privados y amenazaba con quitarse la vida. Aquilina recibió una solicitud de amistad en Facebook de una cuenta a su nombre. La foto era la misma que había sido usada en el perfil de Plenty of Fish.

Cuando Davies fue arrestada por la Policía les dijo:

No sabía que era tan serio. Solo quería venganza y humillarlo un poco. Me puse un poco malvada y pensé: 'Si tú me causaste daño, te haré lo mismo'".