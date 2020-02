Profesor en Querétaro, amenaza a alumnas que falten el 9 de marzo

Querétaro, Querétaro.- Hilialdo Trejo es un profesor que en últimas fechas se volvió viral por exponer con fiereza su postura sobre el movimiento de mujeres que pretender ‘no moverse’ el próximo 9 de marzo, por lo que aseguró que a sus alumnas el ‘sí les pondrá falta’.

El profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) publicó un texto en el que anunciaba que sería severo y no justificaría la inasistencia de sus alumnas, en un mensaje que fue tomado de mala manera por los colectivos de mujeres.

El 09 de marzo le pondré falta a todas las alumnas que no asistan al salón de clases. Nunca paso lista en las materias, pero el 09 de marzo sí lo haré. En voz alta, mencionaré nombre y apellido, y en el momento que alguien no responda, en el instante que yo no vea el cuerpo, ni escuche la voz, tomaré la pluma y registraré con tinta roja la inasistencia; en esa hoja quedará marcada su ausencia…”