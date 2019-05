"¿Quiere ver muertos?" Policía alemán increpa a mirón en accidente vehicular

Berlín, Alemania.- Alemania lleva días celebrando al policía de tráfico que se ha hecho viral al increpar a los mirones que, desde sus coches, graban accidentes en la carretera y que este miércoles se ha visto obligado a dar una rueda de prensa para explicar su conducta.

Stefan Pfeiffer era hasta hace una semana un policía anónimo de Feucht, una localidad de apenas 13 mil habitantes en el centro de Baviera. Pero el pasado 21 de mayo, tras 12 años trabajando como agente de carretera, explotó. Y las imágenes de ira dieron la vuelta a Alemania, obteniendo una espectacular cobertura mediática, el respaldo popular e, incluso, las simpatías de varios políticos.

"¿Quiere ver muertos? ¿Hacer fotos? ¡Venga conmigo!", le grita Pfeiffer en el vídeo a una persona que se bajó de su coche con su teléfono para registrar un grave accidente en la autopista A6 y en el que murió un camionero que se impactó contra los últimos vehículos de un atasco. El intercambio dialéctico posterior hizo que el mirón acabara marchándose entre lágrimas.

En la grabación, recogida por el canal público local "BR" el policía interpela a varios viajeros más y les afea su conducta de forma extremadamente directa, claramente indignado.

Una semana después, viendo que no cesa el revuelo político, mediático y digital, Pfeiffer, responsable del departamento de Tráfico de la policía de Feucht, decidió salir a la arena pública a dar su versión.

Me ha dado casi vergüenza vivir todo el furor y ser convertido en un héroe. No lo había previsto", aseguró en una rueda de prensa organizada por el sindicato policial DPolG en la que, pese a los recelos, reivindicó su "terapia de choque".

Cuando se saca a la gente del espacio de seguridad de su coche y se les confronta con el hecho de que ha sucedido algo trágico, no nos ha sucedido nunca que no les resulte totalmente incómodo y que no se hayan dado cuenta de que han cruzado un límite", explicó.